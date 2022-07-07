İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi
Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktorlara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu. Sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı. İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis, biber gazıyla müdahale etti.
Sağlık Bakanlığı, şiddetin önlenmesi için defalarca çağrı yapan sağlıkçılara kulaklarını tıkarken dün, Konya'da doktor Ekrem Karakaya, hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürüldü. Saldırgan aynı tabancayla hayatına son verdi. Saldırganın bir ay önce ameliyat edilen annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu öne sürüldü.
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