İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 15:26

Sağlık Bakanlığı, şiddetin önlenmesi için defalarca çağrı yapan sağlıkçılara kulaklarını tıkarken dün, Konya'da doktor Ekrem Karakaya, hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürüldü. Saldırgan aynı tabancayla hayatına son verdi. Saldırganın bir ay önce ameliyat edilen annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

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