Son Dakika: İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:41

Sağlık Bakanlığı, şiddetin önlenmesi için defalarca çağrı yapan sağlıkçılara kulaklarını tıkarken dün, Konya'da doktor Ekrem Karakaya, hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürüldü. Saldırgan aynı tabancayla hayatına son verdi. Saldırganın bir ay önce ameliyat edilen annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Türkiye Tabipleri Birliği (TTB), "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz!" boykot çağrısında bulundu. Sağlıkçılar birçok hastanede iş bıraktı. Protestoların bir diğer adresi ise Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi oldu. Polis biber gazıyla sağlıkçılara sert müdahalede bulundu, yürüyüşüne izin vermedi. Müdahale sırasında fenalaşan bir polise doktorlar müdahale etti. Sağlık çalışanları polis barikatını aşarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşe başladı.