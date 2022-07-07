Son Dakika: İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu. Sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı. İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis, biber gazıyla müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:41
Son Dakika: İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı, şiddetin önlenmesi için defalarca çağrı yapan sağlıkçılara kulaklarını tıkarken dün, Konya'da doktor Ekrem Karakaya, hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürüldü. Saldırgan aynı tabancayla hayatına son verdi. Saldırganın bir ay önce ameliyat edilen annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Türkiye Tabipleri Birliği (TTB), "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da G(ö)REV'deyiz!" boykot çağrısında bulundu. Sağlıkçılar birçok hastanede iş bıraktı. Protestoların bir diğer adresi ise Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi oldu. Polis biber gazıyla sağlıkçılara sert müdahalede bulundu, yürüyüşüne izin vermedi. Müdahale sırasında fenalaşan bir polise doktorlar müdahale etti. Sağlık çalışanları polis barikatını aşarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşe başladı.


Türk Tabipleri Birliği ekrem karakaya konya
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler