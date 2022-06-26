İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Şakalaşıyormuş gibi yapıp bacaklarından vurdu

26 Haziran 2022 Pazar, 09:54

Beşiktaş Ortaköy’de geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, kumpircilerin bulunduğu bölgede Mehmet Emin Ö. (29) ve Harun E. (24) ile Rasim Orkun S. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gençler polisin dikkatini çekmemek için şakalaşıyor gibi tartışmaya devam etti. Bir süre sonra bölgedeki diğer vatandaşların araya girmesiyle gençler ayrılırken, tartışmayı bırakan Mehmet Emin Ö. ve Harun E. olay yerine gelen diğer arkadaşlarına şakalaşır gibi tekme atmaya başladı.

Sinirlerine hakim olamayan Rasim Orkun S., bölgeden uzaklaşan Mehmet Emin Ö. ve Harun E.'ye tabancayla birkaç el ateş ederek kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan gençler sağa sola kaçışırken, Mehmet Emin Ö. ve Harun E. vurulup vurulmadıklarını anlamak için bacaklarını kontrol etti.

Bacağından vurulan gençler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Beyoğlu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

