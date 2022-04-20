İstanbul'da taksici dehşeti: Görüntüler ortaya çıktı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:00

Olay dün saat 14.00 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki kadın turist Kawtar Hadir, Avrupa yakasında bir adrese gitmek için taksiye bindi.

İddiaya göre taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı.

Kawtar Hadir, taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi.

Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına gelerek tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda itişmeye dönüştü.

Taksi şoförü, kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından yere fırlattı. Bu sırada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu.

Kadın yolcu taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi.

Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu yere düştü.

Kadın yolcunun darp edildiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.