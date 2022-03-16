İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon

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İstanbul'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 09:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi.

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