İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
İstanbul'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi.
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