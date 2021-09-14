İşte Cüneyt Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi

14 Eylül 2021 Salı, 16:56

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz gün aşıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

mRNA aşılarıyla ilgili ilginç açıklamalar yapan Erbakan, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir bununla ilgili olarak "Bunlar tamamen zırvalık, hiçbir bilimsel dayanağı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Erbakan cephesinin kendilerine ‘cevap hakkı’ doğduğu gerekçesiyle iletişime geçtiğini söyleyen Özdemir, "Hayır cevap hakkı doğmadı. Bu platformu, özellikle aşı karşıtlarının bu zırva iddialarını yaymaları için kullanmalarına izin vermeyeceğim" dedi.