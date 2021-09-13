Fatih Erbakan'dan aşı çıkışı: "Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurabilirler"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşı olmadığını söyledi. Erbakan, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." dedi.
Milli Görüş'ün hayatını kaybeden lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs aşısı olmadığını söyledi. Erbakan açıklamasının devamında aşı olmayacağını belirterek, aşı olanların "Yaratık" doğurabileceğini öne sürdü.
Erbakan, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
Öte yandan Erbakan, kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."
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