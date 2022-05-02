İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler: Bilal Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'daki umre ziyaretine gazetecilerin de katıldığı görüldü. Görüntülere Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yansıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret için gitti.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, Kral Abdülaziz'in ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan'da umre ziyareti de gerçekleştirdi. Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.
Erdoğan'ın umre ziyaretinde Yeni Akit Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Diriliş Postası yazarı Murat Özer, Star Gazetesi yazarı Yakup Köse'nin yer aldığı görüldü.
Murat Özer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Cumhurbaşkanımız'ın Suudi Arabistan temaslarını takip ederken umre yapmak da nasip oldu çok şükür” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da umre ziyaretinde bulunduğu görüntülere yansıdı.
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