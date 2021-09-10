The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurractions'tan ilk fragman geldi. 22 Aralık 2021'de aynı anda sinemalarda ve çevrimiçi dizi film izleme platformu HBO Max'te yayınlanacak filmin büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Bilim kurgu janrasının ve sinemanın dönüm noktalarından biri sayılan, kendinden sonra çıkan filmlere ve sinemacılara ilham olmuş Matrix film serisi yılın sonunda yeniden sinema severlerle buluşuyor.
Son filminin üzerinden 18 yıl geçen Matrix'in hayranları, hayal kırıklığı yaşamak istemediği için filmin çıkmasından memnun olmayanlar ve tekrar Matrix dünyasının heyecanını yaşamak isteyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.
Birçok ikonik sahneye ve karaktere sahip Matrix film serisinin yeni filminde Neo ve Trinity karakterlerinin tekrar bir araya geldiğini görüyoruz. Gerek felsefi alt metinleriyle, gerekse doyurucu ve yenilikçi aksiyon sahneleriyle akıllara kazınan serinin yeni filminde seyirciler, ilk üçlemedeki kalitenin yakalanıp yakalanmayacağını merakla bekliyor.
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