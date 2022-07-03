İstediği zammı alamayınca engelli kiracısını eşyalarıyla kapının önüne koydu
Kağıthane'de, malulen emekli Kenan Deliktaş, yüzde 80 engelli olan eşi Nihal Deliktaş ile 4 çocuğu, ev sahibi tarafından istediği kira artışı yapılmadığı gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte kapının önüne konuldu. Gözyaşlarını tutamayan Deliktaş ailesi, geceyi sokakta geçirdi.
Malulen emekli olan Kenan Deliktaş, eşi ve dört çocuğu ile birlikte 2 yıldır yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi Yaşarlı Caddesi'ndeki evlerinden 2 gün önce ev sahibi tarafından çıkarıldı.
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