İstek parça kavgasında eğlence mekanı savaş alanına döndü

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:20

İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.