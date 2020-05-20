İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!
İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Kalabalık görüntüsü nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özellikle uyardığı İstanbul İstiklal Caddesi'nde son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalın çağrılarına uzun süre uyulmasıyla insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Havaların ısınması ve salgın süresinin uzamasıyla vatandaşlar evlerinden çıkarak kendilerini caddelere attı. Buna 14 yaş ve altı çocukların izinli olması da eklenince İstiklal Caddesi son zamanlarının en kalabalık gününü yaşadı. istiklal Caddesindeki iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasına rağmen vatandaşların her geçen gün caddeyi doldurduğu görüldü.
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