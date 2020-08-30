İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz
İstiklal Savaşı gazilerinin TRT arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz’a ait anılarını anlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor...
Video Haberler
- 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki
- TRT spikeri canlı yayında böyle bayıldı
- İki aile sokakta birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
- Otomobil yatak odasına daldı! 2 yaralı
- ABD o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- 30 Ağustos’ta Atatürk yasağı
- Doktora gitti, beyninden çıkan şoke etti!
- Beyoğlu'nda dehşet dolu anlar
- İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz
- Yarkadaş'tan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki