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İstiklal Savaşı gazilerinin sesinden Büyük Taarruz

İstiklal Savaşı gazilerinin TRT arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz’a ait anılarını anlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor...

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2020 Pazar, 12:37


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