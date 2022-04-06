İSTOÇ yolunda bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!

06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:49

Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.

