İSTOÇ yolunda bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
Bağcılar'da İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.
Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.
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