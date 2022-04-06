İSTOÇ yolunda bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!

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Bağcılar'da İSTOÇ yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:49

Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.

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