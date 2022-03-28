İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru kediyi kurtardı

28 Mart 2022 Pazartesi, 09:38

3 katlı bir binanın giriş katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de binanın giriş katındaki daireye müdahale etti.

Bu sırada itfaiye ekipleri binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi dışarı çıkararak kurtardı. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye çalışmalarını sürdürürken, dairede bulunduğu belirlenen yavru kediler ise ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Yavru kedileri dışarı çıkaran itfaiye eri, kedileri eline alarak bir süre sevdi ve başlarında bekledi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.