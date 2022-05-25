İtiraf ettikleri cinayetin delili olan kemikler, 'hayvanlara' ait çıktı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:28

Dokuz yıl önce birlikte yaşadığı sevgilisi Zeynep Söğüt’ten haber alamadığını öne süren taksici Savaş Sanatma, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Söğüt’ün ailesi de televizyon programlarına çıkarak, öldüğünde 22 yaşında olan ve eski eşinden iki çocuk sahibi kızlarından bir haber alamadıklarını anlattı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, 2020 yılında dosyayı yeniden açtı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri yüzlerce güvenlik kamerası ve cep telefonu kaydı incelemesi yaptı.

Polis elde edien bigliler doğrultusunda Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan'ı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.