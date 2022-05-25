İtiraf ettikleri cinayetin delili olan kemikler, 'hayvanlara' ait çıktı
Adana'da 9 yıl önce Zeynep Söğüt'ü (22) öldürülüp, cesedini bavulda dere yatağına attıklarını ifadelerinde itiraf eden 3 şüpheli, yargılama sırasında valizdeki kemiklerin hayvana ait olduğu ortaya çıkınca ifadelerini değiştirip cinayeti kabul etmedi. Mahkeme, cinayet sanıkları Savaş Sanatma (40) ile Ersin Yalçınkaya'nın (46) tutukluluk halinin devamına, Nazlı Tuğlucan'ın (42), tahliyesine karar verdi.
Dokuz yıl önce birlikte yaşadığı sevgilisi Zeynep Söğüt’ten haber alamadığını öne süren taksici Savaş Sanatma, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Söğüt’ün ailesi de televizyon programlarına çıkarak, öldüğünde 22 yaşında olan ve eski eşinden iki çocuk sahibi kızlarından bir haber alamadıklarını anlattı.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, 2020 yılında dosyayı yeniden açtı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri yüzlerce güvenlik kamerası ve cep telefonu kaydı incelemesi yaptı.
Polis elde edien bigliler doğrultusunda Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan'ı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.
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