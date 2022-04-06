İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'Nebati' iddiası: 'Affını isteme vakti gelip çattı'
Partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜİK'e göre yüzde 60'ı aşan enflasyon oranına tepki gösterdi. Akşener, "Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam" diyen Bakan Nebati için, "Nebati Bakan'ın affını isteme vakti gelip çatmıştır. Yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının büyük bir bölümünü ekonomik krize ayıran Akşener, TÜİK'e göre yüzde 61,14 olarak açıklanan mart ayı enflasyon oranına tepki gösterdi.
İYİ Parti lideri; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, "Enflasyon şu an yüzde 61. Problem mi? Problem ama ekonomiyi faiz kıskacından da çıkardık. Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam" ifadelerine yanıt verdi.
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