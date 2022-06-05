İYİ Parti ve Meral Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası açtı: 'Markamı kullanmasınlar, milletin adamına hediye etmek istiyorum'

05 Haziran 2022 Pazar, 15:17

Gebze ilçesinde yaşayan Haluk Turgut, sosyal medyada içerik üretebilmek için bulduğu "Milletin Kürsüsü" isminin patentini aldığını, tescillediği bu ismin İYİ Parti tarafından kullanıldığını gördüğünde parti yetkililerine ulaşarak "bu ismi kullanmamaları gerektiği" konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Turgut, eline marka tescil belgesini de alarak avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne gitti. Turgut, burada hem İYİ Parti'ye hem de Genel Başkan Meral Akşener’e dava açtı.

