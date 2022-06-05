İYİ Parti ve Meral Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası açtı: 'Markamı kullanmasınlar, milletin adamına hediye etmek istiyorum'

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Kocaeli'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçisi bir kişi, İYİ Parti'nin sosyal medya kanallarında kullandığı "Milletin Kürsüsü" isminin tescilli şekilde kendisine ait olduğunu öne sürerek İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'e dava açtı.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 15:17

Gebze ilçesinde yaşayan Haluk Turgut, sosyal medyada içerik üretebilmek için bulduğu "Milletin Kürsüsü" isminin patentini aldığını, tescillediği bu ismin İYİ Parti tarafından kullanıldığını gördüğünde parti yetkililerine ulaşarak "bu ismi kullanmamaları gerektiği" konusunda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Turgut, eline marka tescil belgesini de alarak avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne gitti. Turgut, burada hem İYİ Parti'ye hem de Genel Başkan Meral Akşener’e dava açtı.

Haluk Turgut kocaeli Gebze Milletin Kürsüsü

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