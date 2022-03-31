İYİ Parti'de 'A Takımı' değişikliği: Bundan sonra ne olacak?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda değişiklik yaptı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV’de yayınlanan Sözüm Var programında söz konusu değişikliğe ilişkin 'kulis' bilgilerini aktardı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti. Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni divanda “siyasi işler başkanı” oldu, teşkilat başkanlığı tümüyle Akşener’e bağlandı. Değişiklikler, “6’lı masa revizyonu” olarak da yorumlandı.
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