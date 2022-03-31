İYİ Parti'de 'A Takımı' değişikliği: Bundan sonra ne olacak?

31 Mart 2022 Perşembe, 11:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti. Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni divanda “siyasi işler başkanı” oldu, teşkilat başkanlığı tümüyle Akşener’e bağlandı. Değişiklikler, “6’lı masa revizyonu” olarak da yorumlandı.

