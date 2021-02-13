İYİ Parti'den AKP'ye çok sert "Yeniden Kuruluş Anayasası" yanıtı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 13:05

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni anayasayla ilgili sürecin 4 aşamadan oluşacağını söyledi. Özkan "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yapacağız diyen AKP'li Cahit Özkan'ın TSK'ye kurulan kumpas sonrası FETÖ'cü dernek adına yaptığı açıklama hatırlatıldı.

Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda: "Dün;Fener Orduevi önünde Fetöcü dernek adına açıklamalar yapan,TSK’ya kumpas kuran bugün; “Yeniden Kuruluş Anayasası” diyerek yarım bıraktığı görevini tamamlamak mı istiyor? O zamandan bu zamana aradaki tek fark; mal çok oğlunun bıyıkları! #SiyasiAyak" ifadelerini kullandı.