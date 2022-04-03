İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, İYİ Parti Milletvekilleri ile birlikte Muğla Akbelen Ormanları’nda zeytin ağaçlarının kesilmesini protesto etti. Ergun, “Asırlık zeytin ağaçlarına kıymayın, yakmayın, sökmeyin” dedi.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ile birlikte Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı İkizköy’de, zeytinliklerin kesilmesine karşı açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açan Maden Yönetmeliği değişikliğinin ardından Akbelen Ormanı’nda YK Enerji tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesi tepkilere neden olmuş iki kişi gözaltına alınmıştı.
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