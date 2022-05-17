İYİ Partili Ali Kıdık’tan Atatürk Havalimanı’na yapılacak millet bahçesi için çarpıcı iddia

17 Mayıs 2022 Salı, 11:04

İBB Meclisi’nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, projenin arka planında Arapların olduğuna işaret etti. Kıdık, İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı işletmecisi AUH firması tarafından alınmak istendiğini ve görüşmelerin başladığını söyledi.

"GARANTİ VERİYORLAR"

Kıdık, “Abu Dabili firma, İstanbul’un Avrupa yakasında başka bir havalimanı istemiyor. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nı satabilmek için Atatürk Havalimanı’nı feda ediyorlar, garanti veriyorlar. Şimdi burayı alacak olan, THY’nin üzerine de çökecek mutlaka” dedi. Kıdık, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde yıkım ekibinin havalimanında kazılara başladığını bildirdi. Kıdık; görüntüyü “Ben buna ‘milli servet katilliği’ diyorum” ifadeleriyle paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, havalimanında pistlerin bulunduğu yerlerin bu şartlarda ağaç dikimi için uygun olmadığına dikkat çekti. Tolunay, “Pistlerin bulunduğu alanlara ağaç dikilmesi için pistlerin kaldırılması ya da kırılması gerekiyor. Başka bir yöntemle de pistlerin üzerine dışarıdan en az 1 metre kalınlığında toprak serilmeli. Bu uygulamalar haricinde orada bir millet bahçesi yapılması mümkün değil” diye konuştu.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/iyi-partili-ali-kidiktan-ataturk-havalimanina-yapilacak-millet-bahcesi-icin-carpici-iddia-1936660?utm_medium=Slider%20Haber&utm_source=Cumhuriyet%20Anasayfa&utm_campaign=Slider%20Haber