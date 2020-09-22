İYİ Partili Vedat Taylan Yıldız uyardı: İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?

22 Eylül 2020 Salı, 13:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında AKP’li Tevfik Göksu’nun “İnternetçi arkadaş” diye hitap ettiği İYİ Partili üye Vedat Taylan Yıldız’ın “metrolara internet” uyarısından 5 gün sonra Marmaray karanlığa büründü. Taylan, “Allah korusun daha kötü bir şey olsa insanların yardım çığlıklarına nasıl duyacağız” dedi.

Marmaray'da yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle, dün akşam seferler her iki yönde de bir saate yakın durdu. Vagonlarda karanlıkta mahsur kalan vatandaşlar tünelleri kullanarak istasyonlara ulaştı ve cep telefonlarıyla iletişim kurarak görevlilerden yardım istedi.

Marmaray’ın karanlıkta kalması, İBB Meclis toplantısında İYİ Parti'li Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız’ın uyarılarını yeniden gündeme getirdi.

Meclis’te yaptığı uyarılar nedeniyle Esenler Bedeyile Başkanı ve AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu’nun “internetçi arkadaş” diye hitap ettiği Yıldız, metrolarda internet bağlantısının önemine dikkat çekmişti. Yıldız, İBB’nin metrolara baz istasyonu kurularak yolculara ücretsiz wifi hizmeti verilmesi için yaptığı başvuruya valiliğin yanıt vermediğini bildirmişti.

Yıldız, metrolarda baz istasyonlarının olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"2 SAAT KARANLIK DÜNYA"

İstanbul’da 1.5 milyon kişi metroyu kullanıyor. Bu 1.5 milyon kişi her gün 2 saat internetten çıkıp karanlık bir dünyaya düşüyor. Neredeyse 21 yüzyıldan çıkıp, 17. Yüzyıla geliyoruz. Bu bizim ülkemiz için İstanbullular için çok çok yanlış bir şey. Biz buna o kadar alıştık ki aslında, ya bizim niye internetimiz gidiyor, annemiz babamız aradığında bize neden ulaşamıyor bunu soramıyoruz sorduğumuz zamanda cevap bulamıyoruz. Kapalı kapılar ve duvarlar oluyor sürekli. Bizde bunu mecliste gündeme getirmeye çalıştık. Gençler internetin olduğu zamanlarda online eğitime devam ediyorlar, arkadaşları ile mesajlaşıyorlar metroda buluşması gerektiğinde orada buluşuyorlar, en sevdiği videoları izliyorlar. Bunların hepsini de internetten yapıyorlar. Okuldaki ya da çalışmaktaki zamanlarında bunları yapamadıkları için metrodaki zamanlarını öyle değerlendiriyorlar. Ama maalesef internetin karanlık olduğu bir yer de oldukları için yapamıyorlar

"2019 DEPREMİNDE YAŞADIK"

Biz 2019’da yaşadığımız depremde şunu gördük. Normal şebeke çöktü. Deprem anında metroda 40 bin kişi vardı. Anneleri babaları bu çocuklara ulaşamadılar. Ben buradan bütün insanlara sormak istiyorum. Çocuğunu metrodaysa böyle bir durumda aklınız çıkar. Bunu nasıl hazmetti insanlar? Sadece bu konuda da değil Allah korusun, büyük bir deprem olsa orada kaç kişi var, bu insanlar nerededir, o insanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız bunlar bizim için inanılmaz büyük bir güvenlik problemi. Bu güvenlik probleminin aşılmasını ve artık insanların hem dışarıdan aranabilmesini hem de 4 G, 4.5 G bazlı internetin halkımıza ücretsiz dağıtacağımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin wifi kurulmasını istiyoruz. Bizim istediğimiz bu.”