İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu dün akşam Habertürk'te katıldığı programda Mehmet Şahin'in İYİ Parti'ye yönelik ithamlara sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Bizi PKK'lı ve FETÖ'cü Tayyip bey yapamadı. Siz kimsiniz?" şeklinde konuştu. Ağıralioğlu, sözlerinin devamında ise, Bizden vatan haini çıkaramazsınız. Siz değil feriştahınız çıkaramaz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün akşam Habertürk'te katıldığı Enine Boyuna programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ağıralioğlu, programın konuklarından Mehmet Şahin'in İYİ Parti'ye yönelik ithamlarına sert tepki gösterdi.
Ağıralioğlu, "Bizi PKK'lı ve FETÖ'cü Tayyip bey yapamadı. Siz kimsiniz? Bize böyle bir şeyi Tayyip bey yapıştıramadı. İki sene, üç sene sebat etti ki, 'Biz bu İYİ Parti'ye PKK'lı dedirtebilir miyiz, biz bu İYİ Parti'yi PKK ile beraber gösterebilir miyiz' veyahut 'Biz bu İYİ Parti'ye FETÖ'cülük istinadını yapıştırabilir miyiz?'
Boş bıraktığı bu siyasal alan içerisinde İYİ Parti 3 senedir hissesine iftira düşen alanı daraltılmış yerde alnının akıyla mücadele etti, şerefimizle çıktık." dedi.
Sözlerinin devamında ise, "Bizden vatan haini çıkaramazsınız. Bizden FETÖ'cü çıkaramazsınız." diyen Ağıralioğlu "Siz değil feriştahınız çıkaramaz" şeklinde konuştu.
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