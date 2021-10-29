"İzahı olmayan şeyin mizahı olur" Yurttaşlar, ayçiçek yağı fiyatlarına böyle tepki gösterdi

29 Ekim 2021 Cuma, 12:21

Mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağına gelen son zamlar yurttaşların bütçesini zorluyor. Geçtiğimiz yıl 35-40 lira bandında satılan ayçiçek yağlarının fiyatları, markasına göre 100 liraya kadar yükseldi.

Market raflarındaki bu pahalılık, yurttaşların tepkisini çekti. Mizah yoluyla tepkisini dile getiren yurttaşlar, "izahı olmayan şeyin mizahı olur" diyerek sosyal medyada zamlara tepki gösteriyor.

Yüzlerce ayçiçek yağı videosunun yer aldığı TikTok ve Instagram gibi platformlarda ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.