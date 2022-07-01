İzmir'de 23 ton on numara yağ ele geçirildi
İzmir'de, polisin şüpheyle durdurduğu tankerde 23,4 ton on numara yağ ele geçirilirken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde şüphe üzerine tankeri durdurdu.
Tankerdeki incelemede motor aksamına ve çevreye zararlı, 23,4 ton on numara yağ ele geçirildi.
On numara yağa el koyulurken, tanker şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.
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