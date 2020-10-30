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İzmir'de acının diyaloğu!

İzmir Seferihisar'da 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Bayraklı'da enkazdan çıkarılan bir kişinin ölüm haberi kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 17:03

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde Cumhuriyet muhabirinin enkazdan çıkarılıp ambulansa taşınan kişiye yönelik "ölü mü çıktı enkazdan?" sorusuna görevlinin verdiği "ölü çıktı" yanıtı dehşete düşürdü.


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