İzmir'de büyük utanç! Kadına şiddeti izlediler
İzmir'in Basmane semti Fevşi Paşa Bulvarı'nda bir adamın kadına uyguladığı şiddet dehşete düşürdü.
Fevzi Paşa Bulvarı'nda sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adama yoldan geçen kimsenin tepki vermemesi pes dedirtti. Kadını tekme tokat döven şahıs kimseye aldırış etmeden şiddet uygulamaya devam etti.
Sokak ortasında trafiğin ve insan akışının yoğun olduğu yerde kimseye aldırış etmeden herkesin gözü önünde kadına şiddet uygulayan adama kimse tepki göstermedi.
Kimsenin olaya müdaha etmemesi görüntüleri izleyen kişilerce 'Kimse Kadir Şeker gibi olmak istemiyor' şeklinde yorumlandı.
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