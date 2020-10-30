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İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var'' dedi. Yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları başladı. Enkazdan bir kadın yaralının çıkarılma anı kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:19


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