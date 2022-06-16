İzmir’de paniğe yol açan yıkım

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:12

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.

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