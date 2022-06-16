İzmir’de paniğe yol açan yıkım

16 Haziran 2022 Perşembe, 08:50

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.

Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, büyük bir gürültüyle çöken bina mahalle sakinlerini paniğe sevk ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yurttaştan tepki yağdı.