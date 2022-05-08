İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü

Abone Ol google-news

İzmir'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine düştü. Olayda binada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 09:22

Olay, saat 03.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine devrildi. Birinci katta bulunan evinin ön kısmındaki odada oturan ve gürültüyle odaya bakan Atalay Kaplayan, duvarının yıkıldığını gördü.

İhbar üzerine binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler