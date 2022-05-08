İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
İzmir'in Konak ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine düştü. Olayda binada maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçası binanın üzerine devrildi. Birinci katta bulunan evinin ön kısmındaki odada oturan ve gürültüyle odaya bakan Atalay Kaplayan, duvarının yıkıldığını gördü.
İhbar üzerine binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Video Haberler
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
- Hayat pahalılığından yaptım
- Arkadaşların buluşması faciayla bitti!
- İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
- Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca!
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım!
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li Karaburun ile koruması Samet Ateş evleniyor
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama
- Cezaevinde intihar etti!