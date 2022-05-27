İzmir'de 'tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
İzmir’in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı.
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