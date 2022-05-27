İzmir'de 'tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi

27 Mayıs 2022 Cuma, 11:21

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatı doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı.



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