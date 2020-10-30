İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan bitir artık şunu' dedim

30 Ekim 2020 Cuma, 15:48

Portakal "Olduğumuz yere çömeştik ama sallantı durmadı bir türlü. İçimden şöyle dedim 'yaradan bitir artık şunu" diyen Portakal, "Şu anda Seferihisar'da elektrik yok" diye konuştu. Biz en yakın noktayız. Seferihisar, Urla, Sığacık, Kuşadası, Çeşme en yakın nokta" ifadesini kullandı.