Jandarmadan hayalet gösterge operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 207 adet "Hayalet Gösterge" olarak da bilinen gösterge paneli ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği lüks araçlara ait oto yedek parçalarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi doğrultusunda şüphelinin kaçak yedek parçaları depoladığı yerin tespitine yönelik çalışmalara başlandı.
Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin yedek parçaları bağlantılı olduğu kişiler vasıtasıyla gümrük işlemlerine tabi tutmadan Türkiye'ye getirttiği ve kaçak malzemeleri kendisine ait oto yedek parça dükkanında depoladığı belirlendi.
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