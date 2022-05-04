Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
İstanbul’da 4 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ürettikleri kaçak sigaraları internet üzerinden satma hazırlığında bulunan 5 şahıs yakalandı. Depolarda yapılan aramalarda; 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.T., Y.E.T., H.E., M.Ş.Y. ve RR.A. isimli şüphelilerin kaçak sigara imal ederek, İstanbul başka olmak üzere Türkiye geneline satacağı bilgisini aldı.
Yapılan takip sonucunda, şüphelilerin kaçak sigaraları hem internet üzerinden hem de tütün satan dükkânlar vasıtasıyla piyasaya süreceği belirlendi.
SUÇÜSTÜ
Yaklaşık 2 ay süren takip neticesinde suç örgütünün yapılanmasını deşifre eden Jandarma ekipleri, tespit ettikleri 1 adet imalathane ve 3 depoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.
Operasyonlarda; 5 ton kıyılmış tütün, 15 milyon adet doldurulmuş makaron, 25 milyon adet boş makaron, 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Video Haberler
- Polise kaza yaptırdı
- Nagehan Alçı'ya 'Che' tepkisi
- Uzmanı uyardı: Zehirli mantarı ayırt etmek zor!
- Asansörde mahsur kalan iki çocuğu itfaiye kurtardı
- Doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası
- 'Evladım' dedi, 8 yılda topladığı parçalarla yeniletti
- Yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
- Kaçak sigara imalatçılarına suçüstü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- AKP-MHP oyları eridi!
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!