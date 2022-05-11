'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü
Adana’da, ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin’in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.
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