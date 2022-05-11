'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:14

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, ‘Kadayıfçı Olcay’ olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin’in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.