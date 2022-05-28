Kadıköy Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:06

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi ve bakıma muhtaç hayvanların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitim semineri düzenledi. Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete ve Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı veteriner hekim Süleyman Erçin tarafından gerçekleştirilen eğitime 57 Kadıköylü gönüllü hayvansever katıldı.

Hayvan haklarının ve sorunlarının konuşulduğu eğitimde, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun, sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplendirilmesi” gibi konu başlıklarına yer verildi.

Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimin ardından katılımcılara “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitim sertifikası verilecek. Bu karta sahip kişiler, İstanbul il sınırları dahilinde “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” unvanına sahip olacak.

FARKLI AÇILARDAN EĞİTİM

Eğitimler hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı Süleyman Erçin, “Bugün yapmış olduğumuz eğitim iki aşamalıydı, ilk aşamada mevzuat konuları ele alındı. İkinci aşamada daha çok rehabilitasyon nedir, yakalama, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme bu yöntemler nasıl yapılıyor? Sahipli hayvan kavramı nedir? Sahipli hayvandaki mikroçip uygulamaları nasıl olmalı gibi konuları ele aldık. Dünya örneklerini inceledik. Amacımız Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ne farklı bir açıdan eğitim vermek” diye konuştu.

“HAYVAN HAKLARINI BİLMİYORMUŞUZ”

Aldığı eğitimden memnun olduğunu söyleyen gönüllülerde Lokman Akın, “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni de okudular hocalarımız. Avrupa'da ve Türkiye'deki çeşitli hükümetlerin yaptığı çalışmaları da anlattılar. Hayvan hakları hakikaten bilinmiyormuş, sadece mama veriyoruz, biraz seviyoruz ve görevimizi yapmış oluyoruz değilmiş, çok daha fazlası varmış” dedi.

“EĞİTİMLER ÇOK YARARLI”

Eğitimlere ikinci kere katıldığını belirten diğer bir gönüllü Ilgın Keskinel ise “Barınakta 1,5 yıl kadar gönüllü olarak çalıştım. Şimdi mahallemizdeki sokak hayvanlarının rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bu eğitimlerin yararları bu konuda çok büyük” ifadesini kullandı.

“FARKINDALIĞIM ARTTI”

Melike Metin ise, “Bilmediğim çok şey vardı. Hayvanları çok seviyorum ve bir şeyler yapmak için katıldım. Verilen eğitimle birlikte bilgi sahibi oldum. Aynı zamanda bu eğitim bende bazı konularda farkındalık yarattı ” diye konuştu.