Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobilin karıştığı kaza sebebiyle D-100 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobillerden birinin LPG tankından oluşan gaz kaçağı sebebiyle polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı.
Kadıköy D-100 karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilin LPG'li olması nedeniyle önlem alan polis ekipleri, trafiği yan yoldan kontrollü bir şekilde sağladı.
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