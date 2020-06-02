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Kadıköy'de 'polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de polis şiddetini protesto etmek isteyen gençlik örgütlerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 19:42

İstanbul Kadıköy'deki Boğa Heykeli önünde polis şiddetini protesto etmek isteyen gençlik örgütlerine polis müdahale etti.Kalkanlarla gençlere karşı koyan ve darbeden polis çok sayıda genci gözaltına aldı.

Öte yandan eylem alanına gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, saldırıyı engellemek için polisle gençlerin arasına girdi. Polis, Piroğlu'nu kalkanlarla gençlerden ayırarak müdahaleye devam etti.

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