Kadıköy’deki eylemde gözaltına alınan 70 kişiden 45'i emniyetten salıverildi, adliyeye sevkedilen 25 kişiden 2’si tutuklandı
Kadıköy’de dün yürüyüş yapan ve gözaltına alınan şüphelilerden 25’i İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 23’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde “Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik’e yürüyoruz” sloganı ile aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu kalabalık bir grup yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüş esnasında “Biji serok apo” ve “Kürdistan faşizme mezar olacak” şeklinde sloganlar atıldı. Polisin müdahale ettiği gruptan 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 25’i ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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