Kadın cinayetini önlemek isterken, eşinin gözleri önünde öldürüldü

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:46

Adana'da Tolga Kılıç, aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi boşanma aşamasındaki Durmuş Y.'nin saldırısından korumak istediği sırada eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıda Cansu Y. yara almazken, katil zanlısı Durmuş Y. ise olayın ardından polise teslim oldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Durmuş Y., iddiaya göre ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. Durmuş Y., elindeki bıçakla fabrika içinde bağırıp, eşini aradığı sırada Cansu Y.'nin mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya, şüpheliyi engellemek istedi.