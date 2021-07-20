'Kadın pedi' dedi diye saldırıya uğradı iddiası

20 Temmuz 2021 Salı, 13:32

İddialara göre, alışveriş sonrası kasaya gelen çifte, indirimli ürünleri sayan kasiyer "Duş jeli var, çay bardağı seti var, Orkid var, diş macunu var" dedi. Sonrasında ise şahıs "Orkid var denmez” dedi. Bunun üzerine kasiyer şahsa "İlk öncelikle bayan değil kadın” yanıtı verdi. Kasiyerin cevabı sonrasında şahıs, “Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma Orkid felan söyleyemezsin” diyerek kasiyere saldırdı.