'Kadın pedi' dedi diye saldırıya uğradı iddiası
Zincir markette çalışan bir kasiyerin, alışveriş yapan çifte indirimli ürünler arasında "Orkid var" demesi sonrası kadının kocası tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İddialara göre, alışveriş sonrası kasaya gelen çifte, indirimli ürünleri sayan kasiyer "Duş jeli var, çay bardağı seti var, Orkid var, diş macunu var" dedi. Sonrasında ise şahıs "Orkid var denmez” dedi. Bunun üzerine kasiyer şahsa "İlk öncelikle bayan değil kadın” yanıtı verdi. Kasiyerin cevabı sonrasında şahıs, “Ha bayan ha kadın ikisi de aynı diyerek sen benim karıma Orkid felan söyleyemezsin” diyerek kasiyere saldırdı.
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