Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan

21 Temmuz 2020 Salı, 13:48

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızın ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.

Twitterda paylaşılan şiddet görüntüleri üzerine harekete geçen polis, kadını darp eden şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.