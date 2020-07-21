Kadına şiddet bitmiyor! Bu görüntüler Erzurum'dan
Erzurum'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızın ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor.
Twitterda paylaşılan şiddet görüntüleri üzerine harekete geçen polis, kadını darp eden şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
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