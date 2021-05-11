Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi türküsü
Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve TBMM’den oy birliği ile geçen ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile tek taraflı feshetme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yılında Rize Fındıklı’da kadınlar, CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte İstanbul Sözleşmesi için türkü söyledi.
İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yılında, Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin birlikte seslendirdikleri ‘Hamsi Balığı’ türküsüyle kadınların mücadelesi notalara döküldü.
Fındıklı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına yüklenen parça ile kadınlar İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasına karşı, kadın mücadelesini anlatıyor.
Türkünün sözleri şöyle:
“Başımdaki yazmanın ben verdim parasını,
Denizdeki takanın ben aldım yarısını,
Tabancasız tüfeksiz de hakkımı alacağım,
Hamsi balığı gibi de hop hop oynatacağım.
Her gün kadın ölüyor gözünde mi görmüyor?
Alandaki kadınlar eşit yaşam istiyor.
Tabancasız tüfeksiz de hakkımı alacağım.
İstanbul Sözleşmesine sahip de çıkacağım”
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti