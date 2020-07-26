Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine polis müdahalesi
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili forum gerçekleştirmek üzere İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Abbasağa Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, polis tarafından engellendi. Bunun üzerine kadınlar, Abbasağa Parkı'ndan Barbaros Meydanı'na yürüyerek forum gerçekleştirdi. Gerçekleşen forumun ardından çok sayıda kadın gözaltına alındı.
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili forum gerçekleştirmek üzere Beşiktaş'ta bulunan Abbasağa Parkı'na gelen kadınlar, polis tarafından engellendi. Kadınların parka girişine izin vermeyen polis, etkinliğin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası" kapsamında yasaklandığı söyledi.
Parkın bütün girişleri polisler tarafından kapatılırken, parkın içerisinde de çok sayıda çevik kuvvet polisi bekletildi.
Bunun üzerine kadınlar, Abbasağa Parkı'ndan "Yaşasın kadın dayanışması", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Kadınları değil cinayetleri engelle" sloganlarıyla Barbaros Meydanı'na yürüdü. Barbaros Meydanı’na ulaşan kadınlar burada forum yaptı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Barbaros Meydanı'nda gerçekleşen forumun ardından Beşiktaş sokaklarında çok sayıda kadın gözaltına alındı.
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