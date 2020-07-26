Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine polis müdahalesi

26 Temmuz 2020 Pazar, 20:47

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili forum gerçekleştirmek üzere Beşiktaş'ta bulunan Abbasağa Parkı'na gelen kadınlar, polis tarafından engellendi. Kadınların parka girişine izin vermeyen polis, etkinliğin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası" kapsamında yasaklandığı söyledi.

Parkın bütün girişleri polisler tarafından kapatılırken, parkın içerisinde de çok sayıda çevik kuvvet polisi bekletildi.

Bunun üzerine kadınlar, Abbasağa Parkı'ndan "Yaşasın kadın dayanışması", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Kadınları değil cinayetleri engelle" sloganlarıyla Barbaros Meydanı'na yürüdü. Barbaros Meydanı’na ulaşan kadınlar burada forum yaptı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Barbaros Meydanı'nda gerçekleşen forumun ardından Beşiktaş sokaklarında çok sayıda kadın gözaltına alındı.