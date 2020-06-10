Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Paniğe neden olan yılan, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
Merkez Mahallesi’ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü.
Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı görenler, korkuyla kaçtı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen yılan güçlükle yakalanıp, Fırat Nehri'ne bırakıldı.
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