Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası çıktı

21 Mayıs 2021 Cuma, 12:36

Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'ndeki kaldırımda tezgah kurarak sebze satan kadınlar arasında yer tartışması çıktı. Büyüyen tartışma diğer kadınların da katılması ile kavgaya dönüştü. Çıkan arbede, çevredekiler ve esnafın araya girmesi ile sonlandırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.