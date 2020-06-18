Kameraya yansıyan ‘hayaletli spor aleti’ paniğe neden oldu

18 Haziran 2020 Perşembe, 13:37

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Jhansi kentinin sakinleri, gece yarısı parkta kendiliğinden hareket etmeye başlayan egzersiz aletini görünce polis çağırdı.

Parka gelen polis memurları, garip bir manzara ile karşılaştı. Spor alanındaki egzersiz aletlerinden biri, hiç kimsenin kullanmıyor olmasına rağmen hareket halindeydi.

Yapılan inceleme sonucu spor aletinin bu şekilde hareket etmesini sağlayan bir hayalet olmadığı, bilinmeyen şakacıların çarklarını bolca yağlamış olması nedeniyle aygıtın bir süre hareket eder durumda kaldığı anlaşıldı.