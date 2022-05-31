Kamu görevlileri de aralarında: Şanlıurfa’da rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 4 ilde icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takiple, rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 24 şüpheli belirlendi.
Savcılık kararıyla Şanlıurfa Eskişehir, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, aralarında icra müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 5'i kamu görevlisi, 3'ü bilirkişi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi arama çalışmaları ise sürüyor.
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